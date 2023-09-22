В ДНР украинского пограничника приговорили к пожизненному сроку за убийства

Денис Гангала будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима

ДОНЕЦК, 22 сентября. /ТАСС/. Украинский пограничник приговорен Верховным судом Донецкой Народной Республики (ДНР) к пожизненному заключению за расстрел беженцев, которые пытались покинуть Мариуполь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего старшего наводчика 23-го отряда Государственной пограничной службы Украины Дениса Гангалы. Он признан виновным по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в пресс-службе.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Гангалу к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

По данным следствия, в период с 15 по 30 марта 2022 года Гангала вместе с сослуживцами расстрелял из пулемета четыре легковых гражданских автомобиля с белыми лентами. Жертвами военнослужащих стали трое мирных жителей. От полученных ранений они умерли на месте. Еще три человека выжили.