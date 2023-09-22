22 сентября, 07:32,
обновлено 22 сентября, 07:38

В ЛНР двух мужчин приговорили к пяти и семи годам колонии за подготовку теракта

© УФСБ России по ЛНР/ ТАСС

Подсудимые собирались подорвать взрывчатку в одном из административных зданий республики

ЛУГАНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил двух мужчин к пяти и семи годам колонии за подготовку теракта в Сватовском районе Луганской Народной Республики. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ по ЛНР, подсудимые собирались подорвать взрывчатку в одном из административных зданий республики.

"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность двух граждан Украины, готовивших террористический акт. В ходе расследования уголовного дела установлено, что виновные, придерживаясь радикальных националистических убеждений, намеревались осуществить подрыв взрывного устройства в одном из административных зданий в целях дестабилизации деятельности органов власти республики и устрашение населения", - сказано в сообщении.

Сообщается, что на основании данных, собранных следственным отделом УФСБ по республике, Южный окружной военный суд приговорил мужчин к пяти и семи годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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