СК РФ возбудил дела против 200 наемников, воюющих на Украине против России

Обвинения заочно предъявили 25 иностранцам

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении 200 иностранных граждан, которые воюют на стороне Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В рамках расследования уголовного дела о наемничестве собранные следствием доказательства позволили заочно предъявить обвинения еще 25 иностранцам, в числе которых граждане Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии и других стран. Организована работа по розыску указанных лиц. Всего уголовное преследование осуществляется в отношении более 200 иностранных граждан", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что также получены сведения об участии инструкторов из Канады, Великобритании и США в подготовке военнослужащих ВСУ еще до начала специальной военной операции.

"Следствием установлено, что план обороны Мариуполя, согласованный военным советом с участием высокопоставленных лиц Украины, предусматривал ведение боевых действий в черте города. Это грубое нарушение общепризнанных норм международного гуманитарного права. Такие действия украинской стороны привели к большим жертвам среди гражданских лиц", - сказали в СК.

Глава СК Александр Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих.