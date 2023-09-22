Во Владивостоке суд арестовал мужчину, напавшего на девятилетнюю девочку

Назначена судебно-медицинская экспертиза

ВЛАДИВОСТОК, 22 сентября. /ТАСС/. Советский районный суд Владивостока арестовал мужчину, который напал на девочку во Владивостоке возле школы, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

"Сегодня по ходатайству следователя СК избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 39-летнему мужчине, напавшему на ребенка возле школы по улице Пирогова в городе Владивостоке, сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.

Уточняется, что следователи уже провели проверку показаний на месте происшествия с одним из педагогов школы, принимавшем участие в спасении потерпевшей. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

20 сентября в районе школы мужчина напал на девятилетнюю девочку и силой начал тащить ее в лесной массив, где стал душить. На помощь ребенку пришли очевидцы и спугнули фигуранта. Он сбежал с места происшествия, однако был задержан подростками из старших классов школы. Подозреваемый - местный житель, который находится под административным надзором.