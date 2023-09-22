МВД России объявило в розыск двух украинских генералов по уголовной статье

Виктор Николюк и Михаил Драпатый обвиняются в гибели и ранении более 150 человек

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Украинские генералы Виктор Николюк и Михаил Драпатый, которые в России обвиняются в гибели и ранении более 150 человек, объявлены в розыск. Это следует из базы розыска МВД РФ.

"Николюк Виктор Дмитриевич. Украинец. Разыскивается по статье УК", - сказано в базе ведомства. Не уточняется, по какой именно статье ведется розыск. Аналогичная информация содержится в карточке розыска Михаила Драпатого.

Ранее в пятницу в пресс-службе СК сообщили, что заочно предъявлены обвинения генерал-майору Николюку и генерал-лейтенанту Драпатому. По данным ведомства, в 2017 и 2019 году они осуществляли общее командование операцией объединенных сил Украины. Под их руководством украинские боевики произвели более 70 обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР, погибли и ранены 154 человека.