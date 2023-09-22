22 сентября, 09:06

В Брянске возбудили уголовное дело после ДТП на тротуаре

В результате аварии пострадали две женщины и девочка

ТАСС, 22 сентября. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Брянске, где утром в пятницу водитель Kia сбил двух женщин и четырехлетнего ребенка на тротуаре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.

ДТП произошло около 08:20 на перекрестке улиц Пушкина и Никитина в Володарском районе Брянска. По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля Kia, уходя от столкновения с автомобилем Nissan, выехал на тротуар, где сбил трех человек. В результате аварии две женщины в возрасте 57 лет и 21 года, а также трехлетняя девочка, были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. 

Теги:
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