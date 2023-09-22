22 сентября, 09:08

В Москве после конфликта на парковке бизнес-центра задержали посетителя и охранника

Их доставили для разбирательства в территориальный отдел МВД

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали сотрудника охраны автостоянки бизнес-центра на западе Москвы и водителя одной из машин после словесного конфликта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Сообщение о словесном конфликте на стоянке бизнес-центра на улице Неверовского поступило утром в пятницу. "Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции доставили для разбирательства в территориальный отдел МВД водителя автомашины и сотрудника охраны автостоянки", - сказал собеседник агентства.

Ранее в сети была распространена информация о том, что неизвестный мужчина заехал на территорию бизнес-центра "Неверовского 9" на Lada Largus и попытался пройти в здание. Когда охранник его не пустил он закрылся в машине и пообещал все взорвать. 

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