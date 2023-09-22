Вблизи Тюменской ТЭЦ-1 произошел пожар в частном доме на площади 150 кв. м

На месте возгорания работали 6 единиц техники и 20 человек личного состава МЧС

ТЮМЕНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Частный дом на территории садового товарищества загорелся вблизи ТЭЦ-1 в Тюмени, его локализовали на площади 150 кв. м. Предварительно, сведений о пострадавших не поступало, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

"Поступил вызов о возгорании в частном доме по адресу: г. Тюмень, СНТ "Энергетик 1". На месте пожара работают 5 единиц техники и 17 человек личного состава. Предварительно, сведений о погибших и пострадавших не поступало. Пожар локализован на площади около 150 кв. м", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что к 14:00 (12:00 мск) пожар ликвидировали. В тушении было задействовано 6 единиц техники и 20 человек личного состава.

Ранее в социальных сетях распространилось видео с пожаром вблизи Тюменской ТЭЦ-1, на кадрах видно густой дым. Расстояние от садового товарищества "Энергетик 1" до ТЭЦ составляет около 600 м.