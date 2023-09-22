В Подмосковье после антимусорного рейда в лесах возбудили более 400 дел

По ним составлено 166 протоколов об административных правонарушениях, по остальным 59 фактам продолжаются расследования

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Свыше 400 административных дел возбудили в Московской области за лето по итогам проведения антимусорных рейдов, целью которых является предотвращение несанкционированного сброса мусора на лесных территориях региона. Об этом сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

"В совместные рейды по территории лесного фонда регулярно выходят сотрудники лесной охраны, представители администраций городских округов и общественные лесные инспектора. За три летних месяца этого года было возбуждено 407 административных дел. По ним составлено 166 протоколов об административных правонарушениях, по остальным 59 фактам продолжаются расследования и выявление виновных лиц", - привели в тексте слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.

Он уточнил, что патрульные группы выявляют и пресекают нарушения, связанные с несанкционированным сбросом отходов на земли лесного фонда, обеспечивая исполнение правил пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах.

В пресс-службе добавили, что антимусорные рейды проходят в лесах Подмосковья с 10 апреля по 1 декабря. Главной целью мероприятия является предотвращение несанкционированного сброса мусора в лесах региона.