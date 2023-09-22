В Томске произошел пожар в здании музыкального колледжа

Людей эвакуировали

ТОМСК, 22 сентября. /ТАСС/. Крыша загорелась в здании Томского музыкального колледжа имени Э. В. Денисова, люди эвакуированы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области.

"Горит крыша Томского музыкального колледжа им. Денисова, площадь уточняется", - рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что сообщение о пожаре поступило в 15:14 (11:14 мск), людей эвакуировали.

Позже поступила информация о ликваидации возгорания.

"Ликвидация на площади 50 кв. м. Эвакуировано около 200 человек. На месте от МЧС работали восемь единиц техники, 25 человек личного состава", - говорится в сообщении.