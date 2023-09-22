В штате Манипур ранения в столкновениях получили не менее 15 человек

Участники нападений пытались освободить из-под стражи пять арестованных за незаконное пользование оружием, сообщила газета The Hindu

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек получили ранения в результате нападений на полицейские участки в долине Импхал в штате Манипур. Об этом сообщает газета The Hindu со ссылкой на власти штата.

По ее данным, участники нападений из числа местных жителей пытались освободить из-под стражи пять арестованных за незаконное пользование оружием.

В некоторых районах долины Импхал ввели режим комендантского часа. В регионе установили 125 полицейских постов для обеспечения безопасного передвижения по дорогам. За нарушение комендантского часа задержали 873 человека.

Напряженность в Манипуре не снижается с 3 мая, когда мигранты из племени мейтей потребовали получения статуса так называемой зарегистрированной касты. Этот статус дает членам касты ряд привилегий, в том числе при устройстве на работу в государственное учреждение или предприятие, при поступлении в высшие учебные заведения, а также другие льготы.

Требование мейтей вызвало протест у племени куки, составляющего 56% населения штата, которое сочло его атакой на свои права. В начале мая организации куки провели так называемый марш племенной солидарности в знак протеста против включения мейтей в категорию зарегистрированных. После марша в штате вспыхнули массовые столкновения между представителями двух племен, жертвами которых стали 175 человек. С начала мая в результате насилия в Манипуре также пострадали 1 108 и пропали без вести 32 жителя. Экстремисты сожгли 4 756 домов, разрушили и подвергли вандализму 386 храмов. Силы безопасности арестовали 325 участников межплеменных столкновений и экстремистов, конфисковали 1 359 единиц огнестрельного оружия, 15 тыс. боеприпасов, похищенных из армейских арсеналов.