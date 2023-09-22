В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в попытке поджога релейных шкафов

Возбуждено уголовное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Ростовской области задержали подозреваемого в попытке поджога релейных шкафов, используемых для управления движением поездов в Ростове-на-Дону, возбуждено дело. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления ФСБ по области.

"УФСБ России по Ростовской области предотвращена попытка поджога жителем Ростовской области релейных шкафов, расположенных в Пролетарском районе Ростова-на-Дону, используемых для управления движением поездов. <…> В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по уголовному делу выявляются дополнительные эпизоды.