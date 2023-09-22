В шведском пабе застрелили двух человек

Еще двое получили ранения

СТОКГОЛЬМ, 22 сентября. /ТАСС/. Два человека были застрелены и двое получили ранения в пабе в городе Сандвик в 190 км к северу от Стокгольма. Как сообщает телеканал SVT, перестрелка может быть связана с разборками между ОПГ.

В 23:18 мск в четверг вечером в паб, где произошла стрельба, была вызвана полиция. На месте происшествия были обнаружены несколько человек с огнестрельными ранениями, двое из них - с опасными для жизни травмами. Утром в пятницу стражи порядка сообщили, что два человека погибли.

"Проводится расследование. Мы подозреваем, что целью [стрельбы] был один из погибших, остальные оказались на месте перестрелки случайно", - пояснил представитель полиции Магнус Янссон Кларин.

По данным полиции, погибли двое мужчин в возрасте 20 и 70 лет. Пострадали двое - женщина 20 лет и мужчина 45 лет.

Уже несколько лет в Швеции постоянно происходят перестрелки и взрывы. В последнее время они случаются почти ежедневно.