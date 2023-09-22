В Марий Эл зафиксировали третью вспышку африканской чумы свиней

Государственная ветеринарная служба республики проводит комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий

ТАСС, 22 сентября. Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) выявлена в Юринском районе Марий Эл, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

"При проведении лабораторных исследований проб патологического материала от добытого кабана в Республике Марий Эл выявлен вирус африканской чумы свиней. Проба отобрана на территории охотничьего хозяйства "Кромское" в Юринском районе", - говорится в сообщении.

В настоящее время государственная ветеринарная служба республики проводит комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий.

21 сентября проведено внеочередное заседание противоэпизоотической комиссии при правительстве Республики Марий Эл по вопросу недопущения распространения вируса африканской чумы свиней на территории региона, по результатам которого принято решение об усилении мер по минимизации рисков заноса и распространения вируса на территорию республики.

Ранее региональное управление Россельхознадзора сообщало о первых случаях выявления АЧС в охотничьем хозяйстве "Южное" Звениговского района Марий Эл, а также на территории общедоступных охотугодий и личном подсобном хозяйстве в Килемарском районе республики. Карантин в этих районах был отменен 15 сентября.