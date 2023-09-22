22 сентября, 09:55

В колледже Мордовии не выявили превышения ПДК вредных веществ после отравления

Глава республики Артем Здунов сообщил, что следственные органы продолжают работу по установлению причин произошедшего

ТАСС, 22 сентября. Специалисты не выявили превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе в помещениях и на территории Краснослободского медицинского колледжа, где более 30 учащихся отравились газом. Об этом сообщил глава республики Артем Здунов в своем Telegram-канале.

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"Роспотребнадзором подготовлено заключение. Специалисты провели замеры воздуха в помещениях и на территории колледжа, а также на газораспределительной станции, расположенной недалеко. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не обнаружено", - написал Здунов.

Он также сообщил о состоянии здоровья студентов медколледжа. "После медицинского обхода в Краснослободской больнице 34 человека готовят к выписке, за ними должны приехать родители. Двое пациентов пока остаются в Детской республиканской клинической больнице и один - Ковылкинской больнице. Состояние у всех удовлетворительное", - отметил глава республики.

По его словам, следственные органы продолжают работу по установлению причин произошедшего.

Как сообщалось ранее, обращения от учащихся Краснослободского медицинского колледжа, в том числе несовершеннолетних, стали поступать днем 21 сентября. У них выявили признаки отравления, предположительно, бытовым газом. Всего за медицинской помощью обратились 37 человек, в основном это студенты медколледжа в возрасте от 16 до 20 лет. Следователи завели дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). 

Теги:
РоссияМордовияЗдунов, Артем Алексеевич
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