В ДНР вынесли приговор бойцу ВСУ за убийство пожилого мужчины, приветствовавшего россиян

Военнослужащего заочно приговорили к 24 годам

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 24 годам военнослужащего ВСУ Дмитрия Москву, расстрелявшего пожилого жителя Мариуполя за приветствие российской военной колонны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Установлено, что в один из дней апреля 2022 года военнослужащий 109-й бригады территориальной обороны ВСУ Дмитрий Москва, находясь на наблюдательной позиции в пятиэтажном полуразрушенном доме №10 по Морскому бульвару Мариуполя, расстрелял престарелого безоружного мирного жителя, приветствовавшего колонну боевой техники и военнослужащих Вооруженных сил РФ. Из ненависти боевик произвел в мужчину не менее 10 выстрелов из автомата, от которых потерпевший скончался на месте", - сообщили в ГВП.

Суд согласился с позицией гособвинителя и на заочном процессе приговорил Дмитрия Москву к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он признан виновным в убийстве по мотивам политической, идеологической ненависти, а также в жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных методов в вооруженном конфликте.