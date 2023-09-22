Под Воронежем в ДТП с участием легковушки, грузовика и автобуса пострадали два человека

Пассажирку автобуса доставили в больницу

ВОРОНЕЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Два человека пострадали под Воронежем в ДТП с участием грузового автомобиля "Газ", легкового автомобиля и пассажирского автобуса "Нефаз". Пассажирка автобуса доставлена в больницу, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

"После столкновения иномарка отлетела в пассажирский автобус "Нефаз" под управлением 42-летнего жителя областного центра, который двигался во встречном направлении. В момент ДТП в автобусе находилось около 25 пассажиров. В результате ДТП 49-летняя пассажирка автобуса была доставлена в медицинское учреждение. Водитель автомобиля Kia от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

По данным полиции, около 09:30 мск в Семилукском районе столкнулись три транспортных средства. Как уточняется в сообщении, водитель "Газ", по предварительным данным, допустил столкновение с автомобилем Kia, который от удара врезался в пассажирский автобус.