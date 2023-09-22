22 сентября, 10:08

В Ингушетии умер один из подростков, пострадавших при взрыве запала гранаты

Второй подросток находится в больнице, врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное

МАГАС, 22 сентября. /ТАСС/. Один из двоих подростков, которые пострадали при взрыве запала гранаты в Малгобекском районе Ингушетии, умер в больнице от полученных травм, сообщили ТАСС в Минздраве региона.

"Один из пострадавших мальчиков, которого пытались спасти врачи в Детской республиканской клинической больнице, умер", - сказали в пресс-службе.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе министерства в четверг, мальчик находился в крайне тяжелом состоянии. Второй подросток находится в Ингушской клинической больнице, врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное.

В среду в селении Верхние Ачалуки Малгобекского района двое подростков обнаружили рядом с домом запал от боевой гранаты, в результате небрежного обращения с боеприпасом произошла детонация запала, от которой дети получили ранения различной степени тяжести. По данному факту организованы проверки следственным управлением СК РФ по региону и республиканской прокуратурой. 

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