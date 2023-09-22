В торгово-офисном здании в Щелкове ликвидировали открытое горение

По предварительной информации, никто не пострадал

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в торгово-офисном здании в Щелкове на площади 2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 13:25 - ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.

Пожар начался с загорания мансарды в здании торгово-офисного центра, расположенного на 1-м Советском переулке в Щелкове. Первоначально площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. м. Позже она увеличилась вдвое, обрушилась мансарда на площади 1 тыс. кв. м. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Щелковская городская прокуратура контролирует установление причин пожара. В тушении задействованы 78 человек и 27 единиц техники.

В новость внесены изменения (13:47 мск) - добавлена информация о ликвидации открытого горения.