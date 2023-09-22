Развожаев заявил об ударе по штабу ЧФ в Севастополе

Губернатор добавил, что в центре города упал осколок

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота. Осколок упал возле Севастопольского русского драматического театра имени А. В. Луначарского, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

"По штабу флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок. <…> На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется", - написал он.

Развожаев также сообщил, что в центре города упал осколок.

Губернатор предупредил о возможной повторной атаке по штабу Черноморского флота.

"Возможна еще одна атака. Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий. Всем, кто находится рядом со штабом флота - при звуках сирены, проследовать в укрытия", - написал он.

Глава города уточнил, что на месте работают сотрудники МЧС России, в готовность привели аэромобильную группировку, введена резервная техника. Пожарные на месте тушат возгорание.

Обстановка на месте ЧП

Обломки после ракетного удара по штабу Черноморского флота разбросаны на сотни метров, к месту ЧП едет большое количество скорых. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Корреспондент ТАСС — об обстановке в Севастополе © Алексей Малашенко/ ТАСС

Скорые из военного госпиталя, расположенного в нескольких бухтах от места расположения штаба ЧФ, продолжают двигаться в сторону ЧП. Данных о пострадавших пока нет.

Штаб Черноморского флота расположен в историческом центре Севастополя, вблизи много гражданских объектов.