Развожаев заявил об ударе по штабу ЧФ в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота. Осколок упал возле Севастопольского русского драматического театра имени А. В. Луначарского, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"По штабу флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок. <…> На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется", - написал он.
Развожаев также сообщил, что в центре города упал осколок.
Губернатор предупредил о возможной повторной атаке по штабу Черноморского флота.
"Возможна еще одна атака. Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий. Всем, кто находится рядом со штабом флота - при звуках сирены, проследовать в укрытия", - написал он.
Глава города уточнил, что на месте работают сотрудники МЧС России, в готовность привели аэромобильную группировку, введена резервная техника. Пожарные на месте тушат возгорание.
Обстановка на месте ЧП
Обломки после ракетного удара по штабу Черноморского флота разбросаны на сотни метров, к месту ЧП едет большое количество скорых. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Скорые из военного госпиталя, расположенного в нескольких бухтах от места расположения штаба ЧФ, продолжают двигаться в сторону ЧП. Данных о пострадавших пока нет.
Штаб Черноморского флота расположен в историческом центре Севастополя, вблизи много гражданских объектов.