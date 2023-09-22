Turkish Airlines расследует причины инцидента с самолетом компании в Перми

Лайнер дочерней компании AnadoluJet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

АНКАРА, 22 сентября. /ТАСС/. Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines начал расследовать причины, по которым лайнер его дочерней компании AnadoluJet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Перми. Об этом сообщила пресс-служба Turkish Airlines.

"Наш борт под номером TC-JGV, выполнявший рейс TK 3694 Анталья - Пермь, после приземления покинул пределы взлетно-посадочной полосы и выкатился за пределы рулежной дорожки. После приземления никаких проблем со здоровьем у наших пассажиров и экипажа не было. Пассажиры были эвакуированы из самолета. Наши технические специалисты начали расследование инцидента", - сообщила пресс-служба Turkish Airlines.

Ранее в Telegram-канале международного аэропорта "Пермь" сообщалось, что самолет авиакомпании AnadoluJet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Перми. В результате инцидента никто не пострадал.