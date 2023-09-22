22 сентября, 10:37,
обновлено 22 сентября, 10:50

В Калуге при пожаре в цехе по ремонту двигателей пострадали три человека

Артем Геодакян/ ТАСС, архив
© Артем Геодакян/ ТАСС, архив

В пресс-службе областного управления МЧС сообщили, что предварительной причиной пожара является нарушение технологического регламента процесса производства

КАЛУГА, 22 сентября. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате пожара в цехе по ремонту двигателей в Калуге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного управления МЧС.

"Улица Прончищева, "Дизель профремонт сервис", пожар в цехе по ремонту двигателей. Пострадали три человека", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в управлении, среди пострадавших граждане 1993, 2001 годов рождения, у них термические ожоги рук и ног первой, второй степени, 10% и 20% тела соответственно. Гражданин 1997 года рождения получил ожоги первой, второй и третьей степени, у него травмировано 30% тела. "Предварительная причина пожара - нарушение технологического регламента процесса производства", - уточнили в пресс-службе.

Пожар произошел в двухэтажном металлическом строении 80х40 м. В результате пожара повреждена внутренняя отделка цеха. 

Теги:
РоссияКалужская область
© Информационное агентство ТАСС
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