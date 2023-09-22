На Урале возбудили дело в отношении мужчины, устроившего дебош с револьвером

Подозреваемый находится под стражей в лечебном учреждении

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело об угрозе убийством в отношении жителя Каменска-Уральского Свердловской области, который в четверг вечером устроил дебош в подъезде дома своей жены. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

"Сотрудники полиции из подразделения дознания ОП №23 Каменска-Уральского в отношении местного ранее судимого жителя 1980 года рождения, устроившего накануне в подъезде дома своей жены дебош, возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством)", - сказал он.

По словам Горелых, мужчина работал слесарем на крупном местном предприятии, сейчас он находится под стражей в лечебном учреждении. "Предмет, находившийся в руках подозреваемого, оказался сигнальным револьвером модели "Форманта", который был переделан в боевой. Сыщики уголовного розыска при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли 6 патронов и 2 гильзы, а в его автомобили Ssang Yong Sports - коробку из под боеприпасов", - добавил он, уточнив, что полиция также решает вопрос о возбуждении дела о незаконном хранении оружия.

Ранее Горелых сообщал, что в четверг вечером житель Каменска-Уральского в подъезде дома своей супруги стал вести себя агрессивно до такой степени, что соседям пришлось вызвать полицию. По прибытии сотрудников правоохранительных органов мужчина сказал им, что, если они приблизятся, он причинит себе вред. Позднее мужчину задержали сотрудники Росгвардии, никто из жителей дома не пострадал.