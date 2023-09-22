В центре Тюмени выявили нарушение водоснабжения после повреждения трубы

В компании "Росводоканал Тюмень" сообщили, что подвоз воды организуют по заявкам управляющих компаний

ТЮМЕНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Шесть многоквартирных домов, детский сад, учреждения общепита и административные здания остались без воды в Тюмени после повреждения водопроводной трубы в центре города, утечка ликвидирована, специалисты проводят откачку воды. Об этом сообщили в компании "Росводоканал Тюмень".

"Специалисты "Росводоканал Тюмень" устраняют повреждение на сетях водоснабжения в районе Цветного бульвара. Водопроводную трубу диаметром 315 мм повредили строители сторонней организации при прокладке сетей связи. Наша команда профессионалов уже ликвидировала утечку, ведутся работы по откачке воды с рельефа. Чтобы восстановить целостность трубы, необходимо заменить поврежденный участок сети. На время проведения работ будет ограничено водоснабжение в детском саду по ул. Короленко, 10, шести многоквартирных домах по улице Герцена (6, 8, 13, 15, 15с1, 15с2), учреждениях общепита и административных зданиях, расположенных в районе Цветного бульвара", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что подвоз воды будет организован по заявкам управляющих компаний.

Специалисты планируют завершить работы и возобновить водоснабжение до полуночи.