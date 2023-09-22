В двух областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Харьковской и Сумской областях

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в двух регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

В 13:52 мск тревогу объявили в Харьковской области, через 10 минут она распространилась на Сумскую область. К 14:27 тревогу отменили в обоих регионах.

В пятницу тревога уже объявлялась на юге Украины. В Николаевской области сирены работали 40 минут, в Одесской - 14 минут.

В новость внесены изменения (14:38 мск) - добавляется информация об отмене тревоги