22 сентября, 11:31

Под Кировом в ДТП на трассе "Вятка" погибли два человека

Еще двое пострадали

КИРОВ, 22 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли, еще двое получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Котельничском районе Кировской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

"Сегодня около 12:40 в Котельничском районе на 335-м км федеральной автодороги "Вятка" произошло столкновение легкового автомобиля Citroen и грузового автомобиля Volvo. По предварительным данным, в результате аварии погибли два человека, еще двое получили травмы", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится проверка, уточняются причины и условия ДТП. 

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