Сотрудника тюменской авиакомпании задержали по делу о льготном бронировании билетов

По версии следствия, размер коммерческого подкупа составил 9 млн рублей

ТЮМЕНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении сотрудника тюменской авиакомпании по факту злоупотребления полномочиями и получения коммерческого подкупа, сообщили в следственном управлении СК по Тюменской области.

"Следственным отделом по Центральному АО города Тюмени следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника одной из авиакомпаний города Тюмени. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 8 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа в особо крупном размере). В ходе оперативных мероприятий фигурант был задержан", - говорится в сообщении.

По версии следствия, сотрудник авиакомпании, пользуясь своим служебным положением, в период с января 2020 года по июнь 2022-го вопреки законным интересам авиакомпании предоставлял представителю коммерческой организации за вознаграждение льготные условия бронирования авиабилетов. За это он получил вознаграждение в размере 9 млн рублей, а также причинил ущерб авиакомпании на сумму более 14 млн рублей.

Следователи тюменского СК совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России по Тюменской области провели обыск, допросили свидетелей и продолжают проводить комплекс следственных действий по закреплению доказательной базы по уголовному делу. В ближайшее время следователь выступит перед судом с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.