Еще одно дело возбудили против врача нижегородской больницы за подмену препаратов

По версии следствия, обвиняемый, в частности, при лечении пациентов давал незаконные указания медсестре на применение противоопухолевых и иммуностимулирующих препаратов в уменьшенной дозировке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении заведующего отделением противоопухолевой лекарственной терапии центральной районной больницы города Семенов Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами СК России по Нижегородской области возбуждено еще одно уголовное дело в отношении заведующего отделением противоопухолевой лекарственной терапии центральной районной больницы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый давал незаконные указания медсестре на ввод инъекций физраствора пациентам, страдающим онкологией, либо применение противоопухолевых и иммуностимулирующих препаратов в уменьшенной дозировке путем доведения до необходимого объема с использованием физраствора.

О возбуждении первого дела стало известно в начале сентября. Фигуранта арестовали. Дела объединили в одно производство.