На Сахалине выявили незаконную лотерею, организатор которой получил доход в 256 млн рублей

Блогер через социальные сети продавал сертификаты на товары и услуги различных организаций, а среди покупателей проводил розыгрыш

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. МВД России выявило факт организации нелегальной лотереи в Сахалинской области, по имеющимся данным, злоумышленник извлек незаконный доход в размере 256 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности в сфере организации и проведения лотерей", - сообщила она.

Предварительно установлено, что сахалинский блогер через социальные сети организовал продажу сертификатов стоимостью 2 тыс. рублей каждый на товары и услуги от нескольких организаций, которые осуществляют реализацию товаров и оказание услуг на территории региона. По данным МВД, мужчина проводил розыгрыш призов среди владельцев сертификатов. "Злоумышленник не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя либо юридического лица, а также не имел установленного российским законодательством разрешения", - рассказала Волк.

Деньги перечислялись на расчетный счет фигуранта, а он пользовался банковскими картами, оформленными на его родственников. "По имеющимся данным, в период с 2021 по 2023 год незаконный доход составил 256 млн рублей", - сообщила официальный представитель МВД.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о незаконном предпринимательстве (п. "б", ч. 2, ст. 171 УК РФ).