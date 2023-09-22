В Краснодаре арестовали подозреваемого в истязании ребенка

Мужчина находился в федеральном розыске

МАЙКОП, 22 сентября. /ТАСС/. Мужчину, находившегося в федеральном розыске по подозрению в истязании четырехлетнего сына своей сожительницы в Адыгее, задержали на территории Краснодара. Суд по ходатайству следствия его арестовал, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Республике Адыгея.

"Следователями Тахтамукайского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Республике Адыгея по подозрению в истязании ребенка своей сожительницы задержан на территории Краснодара Краснодарского края 33-летний мужчина, накануне его местонахождение было установлено. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось со ссылкой на управление СК России по республике, что с мая по июль в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района обвиняемый систематически избивал четырехлетнего ребенка своей сожительницы, используя деревянную палку. После очередных побоев ребенка госпитализировали. Мужчина, покинувший место жительства и скрывшийся, был объявлен в федеральный розыск.