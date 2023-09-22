В Калужской области в ДТП погибли три человека

Среди погибших оказался ребенок

КАЛУГА, 22 сентября. /ТАСС/. Легковой автомобиль Kia столкнулся с Volvo с полуприцепом на автодороге в Калужской области, в результате аварии погибли водитель, 18-летний и 7-летний пассажиры, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

"На 238-м км автодороги А-130 произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП водитель Kia женщина 1982 года рождения и двое пассажиров 2005 года рождения и 2016 года рождения скончались", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что водитель Kia, двигаясь со стороны Рославля в сторону Москвы, столкнулся с Volvo в составе полуприцепа. По предварительной информации, она выехала на встречную полосу.

По уточненной информации министра здравоохранения Калужской области Константина Пахоменко, ДТП произошло в Мосальском районе, пострадал 10-летний ребенок, его доставили в детскую областную больницу.