В Пскове арестовали члена межрегиональной ОПГ, торговавшей наркотиками

Возбудили 127 уголовных дел

ПСКОВ, 22 сентября. /ТАСС/. Сотрудники псковской полиции пресекли канал поставки наркотиков, которые поставлялись организованной преступной группой в различные регионы России, сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области.

"Пресечена деятельность члена межрегиональной организованной преступной группы, которая осуществляла сбыт наркотических средств через онлайн-магазины, а также посредством отправления посылок на территории России. Возбуждено 127 уголовных дел по ч. 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств)", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. По версии следствия, он сбывал наркотики в крупном размере через маркетплейсы так называемого теневого интернета.

"В ходе проведения обыска в квартире подозреваемого на компьютере была обнаружена информация о тайниках на территории Пскова и Псковского района. По указанным координатам были выявлены 126 тайников с наркотическими средствами "мефедрон" и "N-метилэфедрон" общей массой 104 грамма", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, псковские полицейские получили от коллег из Волгоградской области информацию о том, что ими незаметно от злоумышленников была перехвачена посылка с партией наркотиков. Оперативники смогли заменить содержимое пакета на муляжи.

"В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейскими при получении посылки с муляжом был задержан 29-летний пскович, в квартире которого в последующем было обнаружено и изъято психотропное вещество "амфетамин" общей массой 23,07 грамма, что составляет крупный размер", - говорится в сообщении.