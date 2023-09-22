22 сентября, 13:21

В прокуратуре Мордовии считают, что утечка газа могла произойти за пределами медколледжа

По последним данным, за медпомощью обратились 37 человек

ТАСС, 22 сентября. Источник утечки вещества, которым отравились учащиеся медицинского колледжа в Мордовии, по предварительной информации, находился за пределами учебного заведения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Читайте также
В Мордовии после отравления газом в колледже госпитализировали 37 человекВ Мордовии по факту отравления газом учащихся колледжа возбудили делоВ колледже Мордовии не выявили превышения ПДК вредных веществ после отравления

"Предварительно установлено, что все газовые шкафы на территории [колледжа] находятся на заглушках, так как отопительный сезон еще не начат. Источник утечки отравляющего вещества, скорее всего, находился за пределами учебного заведения", - говорится в сообщении.

Обращения от учащихся Краснослободского медицинского колледжа, в том числе несовершеннолетних, стали поступать днем 21 сентября. У пострадавших выявили признаки отравления, предположительно, бытовым газом. Всего за медпомощью обратились 37 человек, в основном это студенты медколледжа в возрасте от 16 до 20 лет.

Как сообщил ТАСС министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин, в больницах остаются трое пострадавших. "На 15:00 22 сентября из Краснослободской ЦРБ все пациенты, поступившие накануне с признаками отравления, выписаны в удовлетворительном состоянии. Трое ребят остаются в стационаре Ковылкинской ЦРБ и Детской республиканской клинической больницы в Саранске, их состояние также удовлетворительное", - сказал Маркин.

Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По данным управления Роспотребнадзора по республике, превышения ПДК вредных веществ на территории колледжа, а также на расположенной недалеко газораспределительной станции после отравления не выявлено. 

Теги:
РоссияМордовия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация