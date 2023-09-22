В прокуратуре Мордовии считают, что утечка газа могла произойти за пределами медколледжа

По последним данным, за медпомощью обратились 37 человек

ТАСС, 22 сентября. Источник утечки вещества, которым отравились учащиеся медицинского колледжа в Мордовии, по предварительной информации, находился за пределами учебного заведения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

"Предварительно установлено, что все газовые шкафы на территории [колледжа] находятся на заглушках, так как отопительный сезон еще не начат. Источник утечки отравляющего вещества, скорее всего, находился за пределами учебного заведения", - говорится в сообщении.

Обращения от учащихся Краснослободского медицинского колледжа, в том числе несовершеннолетних, стали поступать днем 21 сентября. У пострадавших выявили признаки отравления, предположительно, бытовым газом. Всего за медпомощью обратились 37 человек, в основном это студенты медколледжа в возрасте от 16 до 20 лет.

Как сообщил ТАСС министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин, в больницах остаются трое пострадавших. "На 15:00 22 сентября из Краснослободской ЦРБ все пациенты, поступившие накануне с признаками отравления, выписаны в удовлетворительном состоянии. Трое ребят остаются в стационаре Ковылкинской ЦРБ и Детской республиканской клинической больницы в Саранске, их состояние также удовлетворительное", - сказал Маркин.

Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По данным управления Роспотребнадзора по республике, превышения ПДК вредных веществ на территории колледжа, а также на расположенной недалеко газораспределительной станции после отравления не выявлено.