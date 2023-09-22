22 сентября, 13:24
Военная операция на Украине

При обстреле села Теребрено Белгородской области повреждения получили дом и два автомобиля

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

БЕЛГОРОД, 22 сентября. /ТАСС/. Частный жилой дом и два автомобиля получили повреждения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины села Теребрено Белгородской области. Об этом сообщил в пятницу губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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"Сегодня под обстрел ВСУ попало село Теребрено Краснояружского района. Пострадавших нет. Есть разрушения: выбиты окна в одном частном жилом доме, осколками снаряда посечено два автомобиля", - сообщил глава региона.

По его словам, оперативные службы находятся на месте и проводят подомовой обход территории. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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