В трех регионах Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в трех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Начиная с 15:48 (время совпадает с мск) предупреждения об угрозе с воздуха прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях. К 16:47 мск тревога была отменена во всех этих регионах.

Тревога также объявлялась в подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

В новость были внесены изменения (17:13 мск) - добавлена информация об отмене.