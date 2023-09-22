Суд назначил условный срок и штраф виновнику схода лавины на Домбае

При ЧП погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов

ЧЕРКЕССК, 22 сентября. /ТАСС/. Суд в Карачаево-Черкесии приговорил к условному сроку и штрафу местного жителя, который был ответственным за принудительный сход лавины в поселке Домбай, в результате которого погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда "Домбай". Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК России по региону.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в виде штрафа и условного лишения свободы в отношении бывшего инженера Карачаево-Черкесского военизированного противолавинного отряда. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении, но не отмечается, на какой срок осужден подсудимый, а также не сообщается сумма штрафа.

Для установления всех обстоятельств произошедшего по уголовному делу провели значительный объем следственных действий: допросили более 60 свидетелей, провели 10 осмотров места происшествия, в том числе с применением криминалистической техники, провели несколько судебных экспертиз.

Днем 18 января 2021 года в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара на высоте 2,4 тыс. м снежная лавина сошла на горнолыжную трассу. Под снегом оказались два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения, они разрушились полностью, также было повреждено кафе.

При сходе лавины погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов. Следственное управление СК России по Карачаево-Черкесии возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека).