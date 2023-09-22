Суд в Петербурге оштрафовал активистку Апахончич за нарушения в работе иноагента

Как следует из протокола, она не представила в установленный срок отчеты о своей деятельности, а также деньгах, имуществе и другой помощи, полученной от иностранных источников, за четвертый квартал и второе полугодие 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Ленинский суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 40 тыс. рублей художницу, преподавательницу русского языка и активистку Дарью Апахончич (признана в России иностранным агентом) за непредставленные в Министерство юстиции отчеты о своей деятельности как иноагента. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Ленинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), в отношении Дарьи Апахончич. Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как следует из протокола, Апахончич в установленный срок не представила в территориальный орган Минюста отчеты о своей деятельности, а также деньгах, имуществе и другой помощи, полученной от иностранных источников, за четвертый квартал и второе полугодие 2022 года.

В реестр иностранных агентов Апахончич была включена в декабре 2020 года. Тогда Минюст России впервые поместил в список физических лиц - одновременно с Апахончич иноагентами были признаны правозащитник Лев Пономарев, журналисты Денис Камалягин, Сергей Маркелов и Людмила Савицкая.

В 2021 году Апахончич пыталась обжаловать свой статус иностранного агента в суде (соответствующий иск стал первым подобным в России), однако безуспешно.