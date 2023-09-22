Атака ВСУ на штаб Черноморского флота и параметры бюджета России. Главное за 22 сентября

Атака ВСУ на штаб Черноморского флота

ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По данным Минобороны России, один военнослужащий пропал без вести.

Всего в ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбили пять ракет.

Находившиеся на улицах люди, предварительно, не пострадали, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В 10 жилых домах выбило окна.

Основные параметры бюджета РФ на 2024-2026 годы

Федеральный бюджет России на 2024-2026 годы, как следует из его проекта, будет дефицитным. Превышение расходов над доходами может составить 0,9 -1,6 трлн рублей. В горизонте трех лет экономика, как предполагается, может расти на 2,3% в год.

Приоритетными направлениями в проекте бюджета заявлены социальная поддержка уязвимых категорий граждан, повышение обороноспособности, интеграция новых регионов и технологическое развитие.

Приостановка работы Российского оскаровского комитета

Работа Российского оскаровского комитета, который ежегодно выдвигал отечественные кинокартины на "Оскар" приостановлена. Два собеседника ТАСС, которые входили в комиссию, также подтвердили, что в 2023 году РФ не будет выдвигать фильм на премию.

Задержание протестующих в Армении

В центре Еревана силовики провели массовые задержания. Сотрудники правоохранительных органов задержали более 10 протестующих, которые шли от площади Республики для того, чтобы перекрыть центральные улицы.

Полиция также задержала одного из лидеров оппозиции Андраника Теваняна. Это произошло после того как политик с единомышленниками перекрыл улицу в центре столицы.

Приговор украинскому пограничнику в ДНР

В ДНР украинского пограничника приговорили к пожизненному сроку за расстрел беженцев, которые пытались покинуть Мариуполь. Старший наводчик 23-го отряда Государственной пограничной службы Денис Гангала будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.