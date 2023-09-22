Главу комитета по иностранным делам Сената США Менендеса обвинили в коррупции

По данным прокуратуры, в качестве взяток сенатор принимал наличные деньги, золотые слитки, люксовые автомобили и иные ценные вещи

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения в коррупции главе комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберту Менендесу.

Менендес и его жена "были вовлечены в коррупционные связи с тремя бизнесменами из штата Нью-Джерси" и получили "сотни тысяч долларов в качестве взяток", следует из документа прокуратуры. В качестве взяток сенатор принимал наличные деньги, золотые слитки, люксовые автомобили и иные ценные вещи. Утверждается также, что Менендес предоставлял чувствительную правительственную информацию и оказывал давление на сотрудников Министерства сельского хозяйства США, действуя в интересах Египта.

Ранее федеральные власти уже привлекали Менендеса к суду по обвинению в коррупции, но он был оправдан.