Суд Москвы арестовал спортсмена, избившего подростка из-за замечания

Потерпевшего доставили в больницу в тяжелом состоянии

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Тимирязевский суд Москвы арестовал мужчину, избившего подростка из-за замечания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Тимирязевского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство органа следствия в отношении Губера Виталия Викторовича, обвиняемого по ч. 1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 ноября", - сказали в пресс-службе.

В удовлетворении ходатайства обвиняемого об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы, отказано.

Инцидент произошел 20 сентября на Лобненской улице. 21-летний спортсмен, отреагировав на слова ранее неизвестного 15-летнего подростка, нанес ему многочисленные удары руками и ногами по голове и телу. Потерпевшего доставили в больницу, он в тяжелом состоянии. Губер признал вину в содеянном.