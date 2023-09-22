В регионах Украины вновь объявили воздушную тревогу

Предупреждения об угрозе с воздуха прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Воздушная тревога вновь объявлена в ряде регионов Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Предупреждения об угрозе с воздуха прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях.

Тревога также объявлена в подконтрольных Киеву районах ДНР и Херсонской области.

В пятницу в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях уже объявлялась воздушная тревога. Спустя полчаса после отмены ее вновь объявили.