22 сентября, 14:28
Военная операция на Украине

В регионах Украины вновь объявили воздушную тревогу

Предупреждения об угрозе с воздуха прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Воздушная тревога вновь объявлена в ряде регионов Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Предупреждения об угрозе с воздуха прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях.

Тревога также объявлена в подконтрольных Киеву районах ДНР и Херсонской области.

В пятницу в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях уже объявлялась воздушная тревога. Спустя полчаса после отмены ее вновь объявили. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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