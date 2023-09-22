22 сентября, 14:44
Военная операция на Украине

Глава Курской области сообщил о сбитом над деревней Шагарово БПЛА

Повреждения получили дом и автомобиль

ТАСС, 22 сентября. Российская система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат над деревней Шагарово в Глушковском районе Курской области, осколками повреждены частный дом и автомобиль. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

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"В Глушковском районе сработала наша система ПВО. В результате падения обломков в деревне Шагарово повреждены крыша одного частного дома и автомобиль", - написал он.

Старовойт добавил, что власти окажут собственнику помощь в восстановлении дома и автомобиля. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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