22 сентября, 14:41
Военная операция на Украине

Над Белгородской и Курской областями уничтожили два БПЛА

По данным МО РФ, Украина совершила атаку БПЛА самолетного типа

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Киев в очередной пытался атаковать беспилотниками самолетного типа объекты на территории России, два БПЛА уничтожили над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"22 сентября около 15:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - сказали в военном ведомстве.

В МО РФ уточнили, что российские средства ПВО также уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. 

Теги:
РоссияБелгородская областьКурская областьВоенная операция на Украине
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