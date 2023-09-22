В Ингушетии возбудили дело после гибели подростка от взрыва запала гранаты

На месте происшествия обнаружены и изъяты боеприпасы, допрошены родственники несовершеннолетних, а также работники больницы, назначены судебные экспертизы

МАГАС, 22 сентября. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело после гибели подростка от взрыва запала гранаты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по республике.

"В Малгобеке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту гибели несовершеннолетнего. В рамках уголовного дела произведен осмотр места происшествия, где обнаружены и изъяты боеприпасы, допрошены родственники несовершеннолетних, а также работники больницы, назначены судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

В среду в селении Верхние Ачалуки Малгобекского района двое подростков обнаружили рядом с домом запал от боевой гранаты, в результате небрежного обращения с боеприпасом произошла детонация запала, от которой дети получили ранения различной степени тяжести. По данному факту были организованы проверки следственным управлением СК РФ по региону и республиканской прокуратурой.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе Минздрава, один из мальчиков в крайне тяжелом состоянии был доставлен в Детскую клиническую республиканскую больницу и от полученных травм умер в пятницу. Второй подросток находится в Ингушской клинической больнице, врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное.