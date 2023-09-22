В Баку заявили о фактах умышленных поджогов в Ханкенди

Как сообщили в МВД Азербайджана, "в различных административных зданиях уничтожаются документы, вещественные доказательства и архивы"

БАКУ, 22 сентября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Азербайджана сообщило об умышленных поджогах, устраиваемых в Ханкенди (Степанакерте).

"После успешного завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском экономическом районе все территории находятся под полным контролем и ведется наблюдение. <…> Наблюдения показывают, что в основном в городе Ханкенди противоположная сторона умышленно устраивает пожары, в различных административных зданиях уничтожаются документы, вещественные доказательства и архивы", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Как отметили в ведомстве, представители МВД и Минобороны принимают комплексные меры для обеспечения правопорядка в регионе, установлены посты. "Соответствующие госорганы Азербайджана полностью контролируют ситуацию в регионе, армянским гражданам оказывают гуманитарную помощь, поступающие обращения не игнорируются", - подчеркнули в МВД.

19 сентября произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией".

Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе.