В Севастополе вывезли опасную часть ракеты

По нескольким улицам в центре города открыли движение личного транспорта

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Опасный фрагмент сбитой ракеты в Севастополе вывезли с места падения, открыли движение на личном транспорте по нескольким улицам в центре города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Оперативные мероприятия по перемещению взрывоопасного предмета окончены. Движение на своем личном транспорте по маршруту: улица Ленина - Суворова - Красный спуск - Днепровский мост - Ревякина - Ялтинское кольцо разрешено. Проехать по Советской улице по-прежнему нельзя", - написал губернатор.

Развожаев уточнил, что фрагмент ракеты уничтожат до 21:00 на полигоне в районе Кара-Кобы, в связи с чем жители могут слышать громкие звуки. Также глава города сообщил, что жители домов по проспекту Нахимова могут вернуться в свои квартиры.

Как сообщает корреспондент ТАСС, полиция снимает оцепление на месте ЧП. В здании штаба Черноморского флота продолжается пожар. Несколько нарядов ДПС продолжают дежурить вблизи штаба. Тушение продолжается, но обстановка на улицах спокойная.

Ранее сообщалось, что оперштаб Севастополя ввел повышенные меры безопасности на время уборки частей сбитой ракеты.