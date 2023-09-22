В Тбилиси полиция задержала оппозиционных политиков за массовую драку

Как сообщил телеканал "Рустави 2", драке предшествовало избиение депутата городского собрания Ираклия Эдзгверадзе

ТБИЛИСИ, 22 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии задержали бывшего председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелию, члена партии Бачо Долидзе и еще нескольких человек за массовую драку в тбилисском районе Глдани. Об этом сообщил грузинский телеканал "Рустави 2".

По его данным, драке предшествовало избиение депутата тбилисского городского собрания от "Национального движения" Ираклия Эдзгверадзе. Несколько человек напали на Эдзгверадзе возле его дома в Глдани. Политик обвинил в этом сторонников правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", так как уверен, что его избили из-за того, что на заседании городского собрания в пятницу у него произошла словесная перепалка с депутатом от правящей партии Константином Зарнадзе.

После избиение Эдзгверадзе к месту происшествия прибыли лидеры оппозиционной партии. Их появление вызвало недовольство среди местных жителей, из-за чего завязалась драка.

МВД пока не делало официальных комментариев в связи со случившимся.