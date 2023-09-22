На Украине выпустили под домашний арест обвиняемых в избиении в военкомате

По данным следствия, они принуждали мужчину пройти медкомиссию для мобилизации

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Суд освободил под домашний арест двух сотрудников военкомата города Самбор в Львовской области на западе Украины, ранее арестованных по обвинению в издевательствах над мужчиной, которого они принуждали пройти медкомиссию для мобилизации. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

Прокуратура просила арестовать обвиняемых и отправить в следственный изолятор. Однако Лычаковский районный суд Львова согласился с адвокатами и отпустил обвиняемых под домашний арест сроком на 60 дней.

На видеозаписи, которую публикует издание, видно, что коллеги обвиняемых по работе в военкомате встретили их аплодисментами на выходе из зала суда.

Издание также сообщает, что украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) нашло активы стоимостью 4,4 млн гривен ($120 тыс.) у главы Самборского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов в России), где работали двое сотрудников, обвиняемых в незаконном удержании и пытках военнообязанного гражданина. Глава Самборского военкомата объяснил происхождение средств накоплениями, зарплатой и подарком от матери в $42 тыс.

19 сентября в украинских СМИ распространилось видео, на котором сотрудники военкомата жестоко избивают мужчину, угрожая расправой. Они наносили удары по голове и телу мужчины, угрожали оружием. Издание "Страна" также разместило два видеообращения избитого мужчины. На одном он сообщает свое имя, год рождения, говорит, что он из Харькова, и обращается с просьбой о помощи. Он указал, что его уже шестые сутки удерживают в военкомате. На другом видео мужчина, уже истекая кровью, шепотом сообщает, что его избили, и просит его спасти.

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в государственных учреждениях и просто на улицах. По данным украинских СМИ, многие мужчины месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. 23 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом активизировать мобилизационные мероприятия.