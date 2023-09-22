Пожар в здании штаба Черноморского флота после ракетного удара ВСУ локализовали

По данным главы города Михаила Развожаева, ведется проливка участков здания и разбор поврежденных конструкций

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в здании штаба Черноморского флота в Севастополе, возникшее из-за ракетного удара. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Огнеборцам удалось справиться с пламенем, пожар в штабе флота локализован, ситуация под контролем. Но активно ведется не менее важный этап работ: проливка участков здания, разбор поврежденных конструкций", - написал он.

Губернатор предупредил, что во время проведения этих мероприятий от площади Ушакова до площади Нахимова и на площади Лазарева возможны временные перекрытия автомобильного движения для обеспечения беспрепятственной дозаправки пожарных машин. Он попросил жителей и гостей города воздержаться от проезда по центральному кольцу на личном транспорте.