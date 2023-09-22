В Чувашии за участие в экстремистском движении "АУЕ" завели три уголовных дела

На территории исправительной колонии №3 провели обыски

ЧЕБОКСАРЫ, 22 сентября. /ТАСС/. Шесть заключенных исправительной колонии №3 в Чувашии подозреваются в участии в запрещенном в России экстремистском движении "Арестантское уголовное единство" (АУЕ). Об этом говорится в сообщении, распространенном следственным управлением СКР по республике.

"Возбуждено три уголовных дела в отношении шести лиц, отбывающих наказание в [исправительной колонии №3]. По версии следствия, в 2021 году подозреваемые, отбывая наказание в исправительной колонии, вступили в ячейку АУЕ", - отмечается в сообщении.

По данным следственного управления, фигуранты уголовных дел, в частности, участвовали в получении и распределении материальных и финансовых ресурсов, а также вовлекали в состав движения новых участников. Каждый из них подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности иной организации, в отношении которой судом принято решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

В сообщении, распространенном МВД по Чувашии, отмечается, что на территории исправительного учреждения прошли масштабные обыски. "Одновременно оперативники провели обыски у предполагаемых пособников подозреваемых в ряде населенных пунктов республики, у которых также были изъяты запрещенные к обороту предметы", - уточняется в сообщении.

В следственном управлении добавили, что уголовные дела соединены в одно производство. Следствие устанавливает иных лиц, причастных к совершению преступлений.